Minokino : LA COLLINE AUX CAILLOUX Espace culturel Georges Brassens Léognan, 31 octobre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Un film PLUS un spectacle PLUS un goûter !

C’est le programme proposé à l’Espace culturel Georges Brassens à Léognan le 31 octobre.

On commence avec,

Un gouter offert avant la séance.

En partenariat avec l’ACPG (Association des Cinémas de Proximité en Gironde)

On poursuit avec,

LE FILM : La colline aux cailloux (dès 3 ans)

Programme de 3 courts-métrages d’animation France, Belgique, Suisse, soutenu par le

Nouveau programme des Films du Nord autour de l’identité, du regard de l’autre, de la différence et de l’imagination.

Et on termine en beauté avec,

LE SPECTACLE : Englouti !

De la Compagnie HEL.

Un conte initiatique sur l’environnement, avec danse, marionnettes et lumière..

Espace culturel Georges Brassens Rue du 19 Mars 1962

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A film PLUS a show PLUS a snack!

That’s the program on offer at the Espace culturel Georges Brassens in Léognan on October 31.

We start with,

A pre-show snack.

In partnership with ACPG (Association des Cinémas de Proximité en Gironde)

We continue with,

THE FILM: La colline aux cailloux (from 3 years)

Program of 3 animated shorts from France, Belgium and Switzerland, supported by the

New program from Films du Nord about identity, the other?s viewpoint, difference and imagination.

And we end on a high note with,

THE SHOW : Englouti !

By Compagnie HEL.

An initiatory tale about the environment, with dance, puppets and light.

¡Una película MÁS un espectáculo MÁS una merienda!

Este es el programa que ofrece el Espace culturel Georges Brassens de Léognan el 31 de octubre.

Comienza con,

Un tentempié antes del espectáculo.

En colaboración con ACPG (Association des Cinémas de Proximité en Gironde)

Continuamos con,

LA PELÍCULA: La colline aux cailloux (a partir de 3 años)

Programa de 3 cortometrajes de animación de Francia, Bélgica y Suiza, apoyado por el

Un nuevo programa de Les Films du Nord sobre la identidad, el punto de vista del otro, la diferencia y la imaginación.

Y terminamos con broche de oro,

EL ESPECTÁCULO : ¡Englouti !

De la Compagnie HEL.

Un cuento iniciático sobre el medio ambiente, con danza, marionetas y luz.

Ein Film PLUS eine Aufführung PLUS ein Imbiss!

Das ist das Programm, das am 31. Oktober im Espace culturel Georges Brassens in Léognan angeboten wird.

Wir beginnen mit,

Ein kostenloser Goûter vor der Vorstellung.

In Partnerschaft mit der ACPG (Association des Cinémas de Proximité en Gironde)

Wir fahren fort mit,

DER FILM: La colline aux cailloux (ab 3 Jahren)

Programm mit 3 animierten Kurzfilmen Frankreich, Belgien, Schweiz, unterstützt durch das

Neues Programm der Films du Nord rund um die Identität, den Blick des Anderen, den Unterschied und die Fantasie.

Und wir beenden den Film mit,

THE SPECTACLE : Englouti!

Von der Compagnie HEL.

Eine Initiationsgeschichte über die Umwelt, mit Tanz, Marionetten und Licht.

