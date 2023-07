Festival du film de prévention Espace culturel Georges Brassens Léognan, 7 juillet 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Soirée de clôture du projet d’éducation à l’image pour découvrir le travail accompli tout au long de l’année par les jeunes.

Au programme : projection des films réalisés cette année et cérémonie de remise des prix par les jeunes élus des collèges de la CCM, jury du Festival..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Espace culturel Georges Brassens Rue du 19 Mars 1962

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Closing evening of the image education project to discover the work accomplished throughout the year by young people.

On the program: screening of this year’s films and awards ceremony by the young elected representatives of the CCM colleges, the Festival jury.

Velada de clausura del proyecto de educación a la imagen para descubrir el trabajo realizado durante todo el año por los jóvenes.

En el programa: proyección de las películas realizadas este año y entrega de premios por los jóvenes representantes elegidos de los institutos de CCM, jurado del Festival.

Abschlussabend des Projekts zur Bilderziehung, um die im Laufe des Jahres von den Jugendlichen geleistete Arbeit zu entdecken.

Auf dem Programm stehen die Vorführung der in diesem Jahr gedrehten Filme und die Preisverleihung durch die gewählten Jugendlichen der CCM-Kollegien, die Jury des Festivals.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Montesquieu