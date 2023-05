Ciné Nature : LA REVOLE NATURE, DE LA VIGNE AU VERRE Espace culturel Georges Brassens, 1 juin 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Projection du documentaire de Aline Geller • 2022 • 01h33

Hier anecdotique car cantonné à une poignée de vignerons et réservé à une caste de consommateurs initiés, le marché du vin nature se démocratise. Il est dorénavant perçu comme un mode de production et de consommation respectueux de la nature et des hommes. Il suscite de nouvelles vocations et réenchante un monde agricole souvent déconsidéré. Des stars aux pionniers, en passant par les néo-vignerons, LA REVOLE NATURE part à la découverte de celles et ceux qui font le vin nature d’aujourd’hui.

Échanges à l’issue de la séance avec Anne Buiatti, productrice de vin nature (Maison Advinam à Saint Morillon). Une dégustation sera aussi organisée..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 . .

Espace culturel Georges Brassens Rue du 19 Mars 1962

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Screening of Aline Geller’s documentary ? 2022 ? 01h33

Yesterday anecdotal because it was confined to a handful of winemakers and reserved for a caste of initiated consumers, the natural wine market is becoming more democratic. It is now perceived as a method of production and consumption that respects nature and people. It is creating new vocations and reenchanting an often discredited agricultural world. From the stars to the pioneers, through the neo-winegrowers, LA REVOLE NATURE goes to the discovery of those who make the natural wine of today.

Discussions at the end of the session with Anne Buiatti, producer of natural wine (Maison Advinam in Saint Morillon). A tasting will also be organized.

Proyección del documental de Aline Geller ? 2022 ? 01h33

Ayer anecdótico porque estaba confinado a un puñado de viticultores y reservado a una casta de consumidores iniciados, el mercado del vino natural se democratiza. Ahora se percibe como un método de producción y consumo respetuoso con la naturaleza y las personas. Está suscitando nuevas vocaciones y reencantando un mundo agrícola a menudo desacreditado. De las estrellas a los pioneros, pasando por los neoviticultores, LA REVOLE NATURE se propone descubrir a quienes elaboran el vino natural de hoy.

Debate al final de la sesión con Anne Buiatti, productora de vino natural (Maison Advinam en Saint Morillon). También se organizará una degustación.

Vorführung des Dokumentarfilms von Aline Geller ? 2022 ? 01h33

Gestern noch anekdotisch, weil auf eine Handvoll Winzer beschränkt und einer Kaste von eingeweihten Verbrauchern vorbehalten, wird der Markt für Naturwein immer demokratischer. Von nun an wird er als eine Produktions- und Konsummethode wahrgenommen, die die Natur und die Menschen respektiert. Er weckt neue Berufungen und verzaubert die oftmals in Verruf geratene Welt der Landwirtschaft neu. Von den Stars über die Pioniere bis hin zu den Neo-Winzern: LA REVOLE NATURE macht sich auf die Suche nach den Menschen, die den Naturwein von heute ausmachen.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Austausch mit der Naturweinproduzentin Anne Buiatti (Maison Advinam in Saint Morillon) statt. Es wird auch eine Verkostung organisiert.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Montesquieu