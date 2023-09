La Tribu Au Sud Du Nord fait son Festival à Itteville dans l’Essonne Espace culturel Georges Brassens Itteville Itteville, 27 septembre 2023, Itteville.

Prix des concerts 10 / 5 euros

En 2023, La Tribu Au sud Du Nord fait son festival à Itteville en Essonne

Nous aurons la chance de présenter un nombre important d’excellents musiciens de jazz et d’artistes tous engagés pour défendre une culture de qualité mais aussi ouverte à ceux qui veulent participer (amateurs). Nous tentons aussi une certaine parité homme femme dans les groupes de musique proposés. En dehors des concerts, nous accueillerons aussi des performeurs, des plasticiens. En 2023, l’association innove en ouvrant la programmation du festival à une commission de musiciens : HENRI TEXIER: Contrebassiste / LAURENT HESTIN : Guitariste, pédagogue / THIERRY BRETONNET: Accordéoniste, pédagogue / SEBASTIEN TEXIER: Saxophoniste, clarinettiste, pédagogue / OLIVIER CAUDRON: Pianiste, dessinateur d’animation / HIDEHIKO KAN: Batteur, pédagogue / ISABELLE LATAPIE: Chanteuse, art thérapeute / DAMIEN ARGENTIERI: Pianiste, organiste, pédagogue / JEAN MARC FELL: Multi-instrumentiste, pédagogue / THOMAS MARTIN: Technicien son, guitariste / LAURENT LABARRERE: Technicien lumière / PHILIPPE DOURNEAU: Saxophoniste, clarinettiste, pédagogue / OLIVIER MARTIN: Monteur, guitariste / GUILLAUME ROCHE: Sculpteur, pédagogue / FRANCK SENAUD: Plasticien, pédagogue et PHILIPPE LACCARRIERE : Contrebassiste, qui ont donc préparé le programme 2023 de ce 27eme festival Au sud Du Nord.

Pour en savoir plus : ausuddunord.fr et/ ou contact par mail à ausuddunord91@gmail.com. – Tel : 0951569883

Espace culturel Georges Brassens Itteville 1 rue des Grives 91760 Itteville Itteville 91760 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T20:30:00+02:00 – 2023-09-27T23:00:00+02:00

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T19:00:00+02:00

Dominique Beccaria