Silence on tourne ! : Une comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras Espace culturel François Mitterand Boé, 1 décembre 2023, Boé.

Boé,Lot-et-Garonne

Rencontres généalogiques en agenais et la troupe LA DAME BLANCHE en partenariat avec la Ville de Boé..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Espace culturel François Mitterand

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Rencontres généalogiques en agenais and the troupe LA DAME BLANCHE in partnership with the town of Boé.

Rencontres généalogiques en agenais y la compañía LA DAME BLANCHE en colaboración con la ciudad de Boé.

Rencontres généalogiques en agenais und die Theatergruppe LA DAME BLANCHE in Partnerschaft mit der Stadt Boé.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Destination Agen