Nord Mos’art – Mosaïques contemporaines Espace Culturel Franchomme Hem, 3 février 2024, Hem. Mos’art – Mosaïques contemporaines 3 – 18 février 2024 Espace Culturel Franchomme Entrée libre Exposition de mosaïque contemporaines retrouvez la 5ème édition de Mos’Art ! Venez découvrir la métamorphose de la matière à travers le langage artistique de 30 artistes internationaux. Étonnante mixité du savoir-faire et de la création. Deux invités d’honneur : Mieke Ceusters et Pascaline Benetti.

Visites guidées et conférérences sur réservation (réservation obligatoire pour les groupes).

Parcours commenté de l’exposition tous les jours à 15h pour les individuels

Conférences « Le rendez-vous patrimoine » : restauration d’une oeuvre de Catherine-Anne Lurçat, les mercredis à 14h30

Remise du prix « Hommage à Alfred Manessier » le dimanche 18 février à 16h

Parking gratuit

Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc
Hem 59510
Nord Hauts-de-France

mosartconcept21@gmail.com
0320665848

