Réveillon Tartiflette Party Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés, 31 décembre 2023, Saint-Germain-des-Fossés.

Saint-Germain-des-Fossés,Allier

L’association la Cabine vous invite à la deuxième édition de sa soirée de réveillon sans chichi : un repas convivial, des produits locaux, des animations et une piste de danse pour tous âges animée par le DJ Decibel 03..

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Espace Culturel Fernand-Raynaud Place de la Libération

Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The association la Cabine invites you to the second edition of its no-fuss New Year’s Eve party: a convivial meal, local produce, entertainment and a dance floor for all ages hosted by DJ Decibel 03.

La asociación la Cabine le invita a la segunda edición de su fiesta de Nochevieja sin complicaciones, con una comida de convivencia, productos locales, animación y una pista de baile para todas las edades a cargo de DJ Decibel 03.

Der Verein La Cabine lädt Sie zur zweiten Ausgabe seines Silvesterabends ohne Chichi ein: ein gemütliches Essen, lokale Produkte, Animationen und eine Tanzfläche für alle Altersgruppen, die von DJ Decibel 03 belebt wird.

Mise à jour le 2023-11-24 par Vichy Destinations