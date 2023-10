Soirée M.J.C. Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés, 25 novembre 2023, Saint-Germain-des-Fossés.

Saint-Germain-des-Fossés,Allier

Concours Voice Kids 2023, de 20H30 à 22H

Karaoké, de 22H à Minuit

Soirée dansante, de Minuit à 3H.

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-26 03:00:00. EUR.

Espace Culturel Fernand-Raynaud Place de la Libération

Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Voice Kids 2023 competition, 8:30 pm to 10 pm

Karaoke, 10pm to midnight

Dance party, midnight to 3am

Concurso La Voz Kids 2023, de 20.30 a 22.00 horas

Karaoke, de 22.00 a 24.00 horas

Fiesta de baile, de medianoche a las 3 de la madrugada

Wettbewerb Voice Kids 2023, von 20.30 bis 22.00 Uhr

Karaoke, von 22 Uhr bis Mitternacht

Tanzabend, von Mitternacht bis 3Uhr

