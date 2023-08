Loto Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés, 1 octobre 2023, Saint-Germain-des-Fossés.

Saint-Germain-des-Fossés,Allier

organisé par le Comité des Fêtes

2 € la carte – 20 € les 11 cartes.

2023-10-01 13:00:00 fin : 2023-10-01 . .

Espace Culturel Fernand-Raynaud Place de la Libération

Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



organized by the Comité des Fêtes

2 ? per card – 20 ? for 11 cards

organizado por el Comité des Fêtes

2€ por tarjeta – 20€ por 11 tarjetas

organisiert vom Festkomitee

2 ? die Karte – 20 ? die 11 Karten

Mise à jour le 2023-08-23 par Vichy Destinations