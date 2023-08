Spectacle Paulo « à travers champs » Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Germain-des-Fossés.

Saint-Germain-des-Fossés,Allier

Dans le cadre du 50ème anniversaire de la disparition de Fernand Raynaud, l’association des Amis de Fernand-Raynaud organise une soirée pleine de rire avec Paulo..

2023-09-16 21:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Espace Culturel Fernand Raynaud Place de la Libération

Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To mark the 50th anniversary of Fernand Raynaud?s death, the Association des Amis de Fernand-Raynaud is organizing an evening of laughter with Paulo.

Con motivo del 50 aniversario de la muerte de Fernand Raynaud, la Association des Amis de Fernand-Raynaud organiza una velada de risas con Paulo.

Im Rahmen des 50. Todestages von Fernand Raynaud organisiert die Association des Amis de Fernand-Raynaud einen Abend voller Lachen mit Paulo.

Mise à jour le 2023-08-23 par Vichy Destinations