Nord Fresque du climat Espace culturel Ferme Franchomme / Hem Hem, 16 septembre 2023, Hem. Fresque du climat Samedi 16 septembre, 14h00 Espace culturel Ferme Franchomme / Hem Sur inscription C’est quoi une Fresque ? C’est un jeu qui se joue en équipe pour mieux comprendre un thème et ses impacts : Fresque du Climat, bien entendu, et aussi de la Biodiversité, du Numérique, de l’Alimentation , de Notre Équilibre, des Déchets️… Samedi 16 et Dimanche 17 septembre, le matin ou l’après-midi, vous aurez l’embarras du choix, à proximité de chez vous, pour participer à des ateliers de sensibilisation ludiques et collaboratifs. Espace culturel Ferme Franchomme / Hem 1 rue du général leclerc, HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/1001fresques-comines-mediatheque-ducarin&multi=28946&parent=1001fresques »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

