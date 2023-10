Stage théâtre et manga Espace culturel Eymet, 30 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Lors de ce stage de théâtre venez incarner vos héros préférés de l’univers des mangas. Réservé aux 12/16 ans.

Sur réservation. Avec la participation de Emma F. couturière.

2023-10-30 fin : 2023-11-03 16:00:00. .

Espace culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and play your favorite heroes from the world of manga. Reserved for 12/16 year-olds.

Reservations required. With the participation of Emma F. seamstress

Ven a interpretar a tus héroes favoritos del mundo del manga. Reservado a niños de 12 a 16 años.

Reserva obligatoria. Con la participación de Emma F. modista

In diesem Theaterkurs kannst du in die Rolle deiner Lieblingshelden aus der Welt der Mangas schlüpfen. Reserviert für 12- bis 16-Jährige.

Nur mit vorheriger Anmeldung. Mit der Teilnahme von Emma F. Schneiderin

Mise à jour le 2023-10-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides