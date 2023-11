Fête annuelle des Rameaux de l’Amicale Laique Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps, 23 mars 2024, Saint-Sornin-Lavolps.

Saint-Sornin-Lavolps,Corrèze

Fête théâtrale et folklorique organisée par l’Amicale Laïque de Saint-Sornin-Lavolps.

(théâtre, chants et folklore limousin).

2024-03-23 fin : 2024-03-23 . EUR.

Espace Culturel et Sportif

Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Theatrical and folk festival organized by the Amicale Laïque de Saint-Sornin-Lavolps.

(theater, songs and Limousin folklore)

Festival teatral y folclórico organizado por la Amicale Laïque de Saint-Sornin-Lavolps.

(teatro, canciones y folclore lemosín)

Theater- und Folklorefest, organisiert von der Amicale Laïque von Saint-Sornin-Lavolps.

(Theater, Gesang und Folklore aus dem Limousin)

