Randonnée pédestre à Saint-Sornin-Lavolps Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps, 4 décembre 2023, Saint-Sornin-Lavolps.

Saint-Sornin-Lavolps,Corrèze

Randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes de Saint-Sornin-Lavolps.

Deux circuits proposés : 16 et 8 km

Ravitaillement..

2024-03-17 fin : 2024-03-17 . .

Espace Culturel et Sportif

Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Hiking organized by the Saint-Sornin-Lavolps festival committee.

Two circuits: 16 and 8 km

Refreshments.

Senderismo organizado por el comité de fiestas de Saint-Sornin-Lavolps.

Dos circuitos: 16 y 8 km

Avituallamiento.

Wanderung, die vom Festkomitee von Saint-Sornin-Lavolps organisiert wird.

Zwei Strecken werden angeboten: 16 und 8 km

Verpflegung.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze