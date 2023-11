Loto de l’Amicale Laïque Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps Catégories d’Évènement: Corrèze

Saint-Sornin-Lavolps Loto de l’Amicale Laïque Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps, 9 mars 2024, Saint-Sornin-Lavolps. Saint-Sornin-Lavolps,Corrèze Loto organisé par l’Amicale Laïque de Saint-Sornin-Lavolps..

2024-03-09 fin : 2024-03-09 . .

Espace Culturel et Sportif

Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Amicale Laïque de Saint-Sornin-Lavolps. Loto organizado por la Amicale Laïque de Saint-Sornin-Lavolps. Lotto, organisiert von der Amicale Laïque von Saint-Sornin-Lavolps. Mise à jour le 2023-11-15 par Corrèze Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Saint-Sornin-Lavolps Autres Lieu Espace Culturel et Sportif Adresse Espace Culturel et Sportif Ville Saint-Sornin-Lavolps Departement Corrèze Lieu Ville Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps latitude longitude 45.3782976;1.38440694

Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sornin-lavolps/