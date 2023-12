Repas dansant des chasseurs Espace culturel et sportif Saint-Sornin-Lavolps, 4 décembre 2023, Saint-Sornin-Lavolps.

Saint-Sornin-Lavolps,Corrèze

Repas dansant des chasseurs de Saint-Sornin-Lavolps animé par Bruno et ses troubadours.

Tarifs repas à venir..

2024-02-11

Espace culturel et sportif

Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Saint-Sornin-Lavolps Hunters’ Dinner Dance with Bruno and his troubadours.

Meal prices to follow.

Cena y baile para los cazadores de Saint-Sornin-Lavolps, amenizada por Bruno y sus trovadores.

Precios de las comidas a continuación.

Tanzmahl der Jäger von Saint-Sornin-Lavolps unter der Leitung von Bruno und seinen Troubadouren.

Preise für das Essen werden noch bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-11-30 par Corrèze Tourisme