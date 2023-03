Fresque géante Espace culturel et sportif Rouhling Catégories d’Évènement: Moselle

Fresque géante Espace culturel et sportif, 24 mars 2023, Rouhling. Fresque géante Vendredi 24 mars, 09h15 Espace culturel et sportif Atelier proposé par le Relais Petite Enfance de SARREGUEMINES

Pour les enfants de 1 à 3 ans et leur parent, grand-parent ou asistant maternel

Inscription obligatoire au 03-87-98-56-03 ou rpe@agglo-sarreguemines.fr Espace culturel et sportif Rouhling, 6 place du marché Rouhling 57520 Moselle Grand Est [{« link »: « mailto:rpe@agglo-sarreguemines.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T09:15:00+01:00 – 2023-03-24T11:00:00+01:00

