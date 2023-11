Pastorale Maurel Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch, 13 janvier 2024, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

Chaque mois de janvier, on se presse de toutes parts pour venir découvrir ou redécouvrir le chef d’oeuvre du marseillais Antoine Maurel joué par le Théâtre du Terroir..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 14:30:00. EUR.

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every January, people come from all over the world to discover or rediscover the masterpiece by Antoine Maurel from Marseilles, performed by the Théâtre du Terroir.

Cada mes de enero, gente de todo el mundo viene a descubrir o redescubrir la obra maestra del marsellés Antoine Maurel, representada por el Théâtre du Terroir.

Jeden Januar strömen die Menschen aus allen Richtungen herbei, um das Meisterwerk des Marseillers Antoine Maurel, das vom Théâtre du Terroir gespielt wird, zu entdecken oder wiederzuentdecken.

