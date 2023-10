La Veillée Calendale Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch, 15 décembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

La veillée calendale est l’un des moments incontournables de Noël en Provence..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Calendal Eve is one of the most important moments of Christmas in Provence.

La vigilia del calendario es uno de los momentos más importantes de la Navidad en la Provenza.

Der kalendarische Abend ist einer der unumgänglichen Momente der Weihnachtszeit in der Provence.

Mise à jour le 2023-10-23 par Maison du Tourisme d’Allauch