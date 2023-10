Marseille et sa major – 1600 ans d’histoire Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch Catégories d’Évènement: ALLAUCH

Bouches-du-Rhône Marseille et sa major – 1600 ans d’histoire Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch, 14 octobre 2023, Allauch. Allauch,Bouches-du-Rhône Conférence de Jean Guyon le samedi 14 octobre 2023 à la salle Robert Ollive.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 19:00:00. .

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture by Jean Guyon on Saturday, October 14, 2023 at the Robert Ollive Hall Conferencia de Jean Guyon el sábado 14 de octubre de 2023 en la sala Robert Ollive Vortrag von Jean Guyon am Samstag, den 14. Oktober 2023 in der Robert Ollive Hall Mise à jour le 2023-10-09 par Maison du Tourisme d’Allauch Détails Catégories d’Évènement: ALLAUCH, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Adresse Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Ville Allauch Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch latitude longitude 43.351451;5.47715

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allauch/