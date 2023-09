Tous en scène Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch, 7 octobre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

Après le succès de sa première soirée en octobre 2022, le collectif des artistes allaudiens en collaboration avec la municipalité d’Allauch est ravi et impatient de vous accueillir pour cette seconde édition de COLLECTIF EN SCENE.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 19:00:00. EUR.

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After the success of its first evening in October 2022, the collective of Allauch artists, in collaboration with the municipality of Allauch, is delighted and eager to welcome you to this second edition of COLLECTIF EN SCENE

Tras el éxito de su primera velada en octubre de 2022, el colectivo de artistas de Allauch en colaboración con el municipio de Allauch está encantado y deseoso de darle la bienvenida a esta segunda edición de COLLECTIF EN SCENE

Nach dem Erfolg des ersten Abends im Oktober 2022 ist das Künstlerkollektiv Allaudiens in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Allauch begeistert und freut sich darauf, Sie bei der zweiten Ausgabe von COLLECTIF EN SCENE zu begrüßen

Mise à jour le 2023-09-23 par Maison du Tourisme d’Allauch