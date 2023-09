Concert co-plateau Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch, 24 septembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

DOMI et Jacques MANDREA sont tous les deux auteurs, compositeurs interprètes. Ils présenteront en co-plateau, un répertoire de 10 à 12 chansons en français..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. EUR.

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



DOMI and Jacques MANDREA are both singer-songwriters. They will co-present a repertoire of 10 to 12 songs in French.

DOMI y Jacques MANDREA son cantautores. Presentarán conjuntamente un repertorio de 10 a 12 canciones en francés.

DOMI und Jacques MANDREA sind beide Autoren, Komponisten und Interpreten. Sie werden im Co-Plateau ein Repertoire von 10 bis 12 Liedern auf Französisch präsentieren.

Mise à jour le 2023-09-14 par Maison du Tourisme d’Allauch