EUR 5 5 Pour les tout-petits à partir de 1 an.



Deux clowns sont à l’écoute de la voix d’un petit garçon qui observe et questionne ce qui se passe « dedans moi ». Il est traversé de sensations, les associe à des couleurs, se laisse surprendre et porter par tout ce qui l’habite, sans que les mots parviennent à le préciser. Les émotions… tout un univers pour les petits.



Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale, « Dedans Moi » dresse un portrait « haut en couleur » des petites et des grandes émotions. 30 minutes de poésie colorée pour les premiers pas au théâtre. Parfaite mise en scène de l’album la couleur des émotions.



Durée : 30 minutes



Conseillé aux tout petits, idéal comme premier spectacle. Rencontre des acteurs avec les enfants après le spectacle



Le spectacle peut se poursuivre naturellement par la lecture de l’album illustré : « La couleur des émotions, d’Anna Llenas. »

Théâtre visuel par FILOMÈNE et Compagnie

