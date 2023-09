Bourse aux jouets, livres et aux disques à Latronquière espace culturel et gymnase Latronquière Catégories d’Évènement: Latronquière

Lot Bourse aux jouets, livres et aux disques à Latronquière espace culturel et gymnase Latronquière, 8 octobre 2023, Latronquière. Latronquière,Lot Bourse organisée par le syndicat d’initiative Oh Ségala !

animations jeux en bois avec Emile !.

2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

espace culturel et gymnase

Latronquière 46210 Lot Occitanie



Market organized by the Oh Ségala tourist office!

wooden games with Emile! ¡Mercado organizado por la oficina de turismo de Oh Ségala!

juegos de madera con Emile Börse, organisiert vom Fremdenverkehrsverein Oh Ségala!

animationen Holzspiele mit Emile! Mise à jour le 2023-09-21 par OT Figeac Détails Catégories d’Évènement: Latronquière, Lot Autres Lieu espace culturel et gymnase Adresse espace culturel et gymnase Ville Latronquière Departement Lot Lieu Ville espace culturel et gymnase Latronquière latitude longitude 44.799445;2.078232

espace culturel et gymnase Latronquière Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/latronquiere/