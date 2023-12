Super Loto Espace culturel et festif Saint-Julien-le-Petit, 10 décembre 2023 14:00, Saint-Julien-le-Petit.

Saint-Julien-le-Petit,Haute-Vienne

Super loto avec de nombreux lots à gagner : 1 friteuse double, 1 service à raclette, corbeilles garnies, jambon ect… Partie enfants : tombola 20 lots. Pâtisseries et buvette..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Espace culturel et festif Le bourg

Saint-Julien-le-Petit 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Super lotto with lots of prizes to be won: 1 double deep fryer, 1 raclette set, garnished baskets, ham etc… Children’s section: tombola with 20 prizes. Pastries and refreshments.

Súper lotería con muchos premios: 1 freidora doble, 1 raclette, cestas rellenas, jamón, etc. Sección infantil: tómbola con 20 premios. Bollería y refrescos.

Super Lotto mit vielen Preisen zu gewinnen: 1 Doppelfriteuse, 1 Raclette-Set, gefüllte Körbe, Schinken etc. Kinderteil: Tombola mit 20 Losen. Gebäck und Getränke.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Portes de Vassivière