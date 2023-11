Fête du Livre et de l’Image Espace Culturel et de Loisirs d’Arcambal Arcambal, 25 novembre 2023, Arcambal.

Arcambal,Lot

Huitième édition de la fête du livre et de l’image, organisée à Arcambal à l’espace culturel.

– Dédicaces des auteurs

– Exposition de Michel JULLIARD

– Exposition des artistes sur leur stand

– Résultat du jeu des attirances, la marbrure est une histoire de rencontre. Découvrez cet art avec Anne LASSERRE, marbreuse et décoratrice de papiers.

– Hélène LANSCOTTE, auteure, lira ses textes.

– Lectures pour tous. Coin lecture pour les enfants (sur la scène) animé par Annie VERDUN.

Restauration possible sur place..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

Espace Culturel et de Loisirs d’Arcambal Route de Villefranche

Arcambal 46090 Lot Occitanie



Eighth edition of the Arcambal book and image festival, held at the Espace Culturel.

– Authors’ dedications

– Michel JULLIARD exhibition

– Artists on their stands

– The result of the interplay of attractions, marbling is a story of encounters. Discover this art form with Anne LASSERRE, marble artist and paper decorator.

– Hélène LANSCOTTE, author, will read her texts.

– Readings for all. Children’s reading corner (on stage) hosted by Annie VERDUN.

Catering available on site.

Octava edición del festival del libro y la imagen, organizado en Arcambal en el Espace Culturel.

– Sesiones de firmas con autores

– Exposición de Michel JULLIARD

– Exposición de artistas en su stand

– Resultado del juego de atracciones, el marmoleado es una historia de encuentros. Descubra este arte con Anne LASSERRE, marmolista y decoradora de papel.

– Hélène LANSCOTTE, autora, leerá sus textos.

– Lecturas para todos. Rincón de lectura para niños (en el escenario) dirigido por Annie VERDUN.

Servicio de catering in situ.

Achte Ausgabe des Buch- und Bilderfestes, das in Arcambal im Kulturraum veranstaltet wird.

– Signierstunden der Autoren

– Ausstellung von Michel JULLIARD

– Ausstellung der Künstler an ihren Ständen

– Als Ergebnis des Spiels der Anziehungen ist die Marmorierung eine Geschichte der Begegnung. Entdecken Sie diese Kunst mit Anne LASSERRE, Marmoriererin und Papierdekorateurin.

– Die Autorin Hélène LANSCOTTE wird ihre Texte vorlesen.

– Lesungen für alle. Leseecke für Kinder (auf der Bühne), betreut von Annie VERDUN.

Verpflegung vor Ort möglich.

