Stage chant d’improvisation Espace culturel et de loisirs , Arcambal (46)

Stage chant d'improvisation Samedi 4 février, 09h30 Espace culturel et de loisirs , Arcambal (46)

60€

avec Isabelle Bourguétou Espace culturel et de loisirs , Arcambal (46) Route de Villefranche Espace culturel et de loisirs , 46090 Arcambal, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/40890”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Le stage proposé est ouvert à tous niveaux. Pas besoin de savoir chanter, ni d’avoir fait d’autres stage d’improvisation. A partir de jeux autour du corps et de la voix, de paysages sonores,nous construirons ensemble un langage imaginaire qui nous permettra de dire, de “nous” dire, du plus profond de nous même, de construire ensemble nos chants mélés et de conduire progressivement vers le solo. d’autres infos sur le site atelierslecorpscha/wix.com source : événement Stage chant d’improvisation publié sur AgendaTrad

