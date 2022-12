TOUPOIL, La BD-Nature des enfants, en signature à l’Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou, 29850 GOUESNOU, Finistère. Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

TOUPOIL, La BD-Nature des enfants, en signature à l’Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou, 29850 GOUESNOU, Finistère. Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou, 23 décembre 2022, Brest. TOUPOIL, La BD-Nature des enfants, en signature à l’Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou, 29850 GOUESNOU, Finistère. Vendredi 23 décembre, 10h00 Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou

Entrée libre

Serge Monfort, auteur de la série TOUPOIL, dédicacera ses albums dont le dernier paru au printemps : La Nuit des Blaireaux, pour ses lecteurs de 6-8 ans (+ ou – !!). Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou ZAC de l’Hermitage 29850 GOUESNOU Brest 29200 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.toupoil.com/ »}, {« link »: « https://www.ouest-france.fr/culture/livres/bd-jeunesse-toupoil-un-heros-qui-defend-la-vie-sauvage-606e1824-d2d4-11ec-8fd0-9941437d80ae?fbclid=IwAR1p2KO7BgA2IX2JYkM8uuKND2tQ8_4upmM0sn_UD-_uyVxtM_117pbqvf0 »}] TOUPOIL est une BD d’aventures de première lecture (6-8 ans, un peu moins, un peu plus…). C’est aussi une BD animalière d’aventures, de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui.

C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album.

À l’heure de la première extinction massive de la faune, due à l’activité humaine, Toupoil est aussi une BD d’actualité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-23T10:00:00+01:00

2022-12-23T18:00:00+01:00 Éditions Crayon Vert 2022

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou Adresse ZAC de l'Hermitage 29850 GOUESNOU Ville Brest Age minimum 5 Age maximum 10 lieuville Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou Brest Departement Finistère

Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

TOUPOIL, La BD-Nature des enfants, en signature à l’Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou, 29850 GOUESNOU, Finistère. Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou 2022-12-23 was last modified: by TOUPOIL, La BD-Nature des enfants, en signature à l’Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou, 29850 GOUESNOU, Finistère. Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou 23 décembre 2022 Brest Espace Culturel E. LECLERC Porte de Gouesnou Brest

Brest Finistère