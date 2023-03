GRAFF’ M’ÉMAUX Espace Culturel E.Leclerc, 27 mars 2023, Limoges.

Graff M’Émaux, l’évènement culturel multisite lancé à Limoges le 18 mars 2023, programme divers temps de : rencontres, performances, initiations et expositions.

Dans une improbable combinaison entre : art mural (fresque graff) et émail d’art sur métaux, la manifestation cherche la symbiose des deux savoir-faire au travers d’installations et créations d’œuvres inédites ?

18 mars : Le coup d’envoi, ses performances et ses initiations, pour la journée inaugurale au sein du campus universitaire de Limoges Laborie.

CALM, sur le campus universitaire Laborie, faculté des sciences de Limoges

20 mars > 02 avril : Le prolongement de cette journée de lancement et son exposition interactive destinée à un large public implantée dans un lieu populaire.

31 mars > 2 avril : Les rencontres – Quotidien d’Esthète – du week-end festif des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA).

S’informer sur les détails du programme :

Lien vers le détail du programme Graff’ M’Émaux

A gauche et au centre : Etudiants du CAP Emailleurs sur métaux, dispensé par l’école des métiers d’art UIMM. En haut à droite : Sêma Lao, Fresque, Londres, 2017. En bas à droite : Natacha Baluteau: Archéo, cuivre émaillé, affiné, 11,5x5x2cm.