La mort de la jeune Mahsa Amini, le 16 septembre 2022 à Téhéran, sous les coups de la police des mœurs pour un voile mal porté, a bouleversé tout l’Iran et bien au-delà. Elle a provoqué le soulèvement de la jeunesse iranienne, avec les femmes en première ligne qui ont témoigné au péril de leur vie leur refus du voile obligatoire. Elle a entraîné une répression d’une grande cruauté qui n’a pas empêché une révolution culturelle unique dans le monde musulman de se développer et que le régime iranien n’arrive toujours pas à contrôler.

Pour raconter cet Iran de la révolte et de la répression, la cinéaste et bédéiste Marjane Satrapi a choisi quatre dessinateurs iraniens et treize autres venant d’Europe et d’Amérique qui ont travaillé à partir des textes ou des scenarii du politologue Farid Vahid et du grand reporter Jean-Pierre Perrin.

Avec eux, nous voyons le soulèvement commencer dans la petite ville de Saqqez. Nous assistons à la naissance du slogan Femme, Vie, Liberté. Nous sommes dans les manifestations, avec les prisonniers dans la terrible prison d’Evin, au cœur du pouvoir iranien, dans le cimetière des martyrs de Téhéran, dans le monde secret des gardiens de la révolution, avec les collégiennes empoisonnées au gaz dans les écoles, mais aussi avec les enfants dorés du régime et au cœur de la diaspora iranienne.

