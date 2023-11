ON STAGE: STAGE DE DANSES, SPECTACLE Espace Culturel du Val St Martin Pornic, 26 février 2024, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

La soirée On Stage, organisée par P2S vient clôturer la semaine dédiée aux ateliers chorégraphiques.

Cette soirée regroupe comme chaque année les troupes de Pornic Street Session, des groupes amateurs de la région ainsi que les élèves ayant participé aux stages de la semaine.



2024-02-26 fin : 2024-02-26 . .

Espace Culturel du Val St Martin Rue Jules Ferry

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The On Stage evening, organized by P2S, brings the week of choreographic workshops to a close.

As in previous years, the evening brings together Pornic Street Session troupes, local amateur groups and students who have taken part in the week’s workshops.

La velada On Stage, organizada por P2S, clausura los talleres coreográficos de la semana.

Como cada año, la velada reúne a las compañías de Pornic Street Session, a grupos aficionados de la región y a estudiantes que han participado en los talleres de la semana.

Der von P2S organisierte Abend On Stage bildet den Abschluss der Woche, die den choreografischen Workshops gewidmet war.

An diesem Abend nehmen wie jedes Jahr die Gruppen der Pornic Street Session, Amateurgruppen aus der Region sowie die Schülerinnen und Schüler teil, die an den Workshops der Woche teilgenommen haben.

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire