CONCERTINO: UN QUINTETTE A VENTS/LE CONCERT IMPROMPTU Espace culturel du Val St Martin Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic CONCERTINO: UN QUINTETTE A VENTS/LE CONCERT IMPROMPTU Espace culturel du Val St Martin Pornic, 24 février 2024, Pornic. Pornic,Loire-Atlantique Concertino organisé par Musica Pornic..

2024-02-24 fin : 2024-02-24 19:00:00. .

Espace culturel du Val St Martin Rue Jules Ferry

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Concertino organized by Musica Pornic. Concertino organizado por Musica Pornic. Concertino organisiert von Musica Pornic. Mise à jour le 2023-10-12 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Espace culturel du Val St Martin Adresse Espace culturel du Val St Martin Rue Jules Ferry Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Espace culturel du Val St Martin Pornic latitude longitude 47.12072;-2.09233

Espace culturel du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/