CONFERENCE: GENSHI KHAN Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic CONFERENCE: GENSHI KHAN Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic, 17 janvier 2024, Pornic. Pornic,Loire-Atlantique Conférence de l’université permanente par Dominique Comelli.

.

2024-01-17 fin : 2024-01-17 17:00:00. .

Espace Culturel du Val Saint Martin Rue Jules Ferry

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Continuing education lecture by Dominique Comelli. Conferencia de Dominique Comelli. Konferenz der Ständigen Universität von Dominique Comelli. Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Espace Culturel du Val Saint Martin Adresse Espace Culturel du Val Saint Martin Rue Jules Ferry Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic latitude longitude 47.12094;-2.09277

Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/