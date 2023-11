NOËL SOLIDAIRE PAR EQUILIB’RETZ Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic, 2 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Noël solidaire organisé par l’association Equilib’retz au profit des Restaurants du Coeur.

2023-12-02

Espace Culturel du Val Saint Martin Salle du Dojo

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



