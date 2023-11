Spectacle jeune public – Assim et Simon Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières, 10 décembre 2023, Cloyes-les-Trois-Rivières.

Cloyes-les-Trois-Rivières,Eure-et-Loir

Laissez vous tenter par le spectacle jeune public « Assim et Simon », un spectacle plein d’humour de la Compagnie Résonance(s) avec Julia Tiec et Sébastien Ory. Pièce d’Inès Fehner..

Espace culturel du Prieuré d’Yron

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Let yourself be tempted by « Assim et Simon », a humorous show for young audiences by Compagnie Résonance(s) with Julia Tiec and Sébastien Ory. Play by Inès Fehner.

Déjese tentar por el espectáculo para público joven « Assim et Simon », un espectáculo lleno de humor de la Compagnie Résonance(s) con Julia Tiec y Sébastien Ory. Escrita por Inès Fehner.

Lassen Sie sich von der Aufführung für junge Zuschauer « Assim et Simon » verführen, einem humorvollen Stück der Compagnie Résonance(s) mit Julia Tiec und Sébastien Ory. Stück von Inès Fehner.

