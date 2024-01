Exposition d’art contemporain « Laurence Broydé » Espace culturel du Houlme Briouze, samedi 27 janvier 2024.

Briouze Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-27

fin : 2024-02-28

Le travail de Laurence Broydé revisite les formes artistiques à la frontière de l’art, du design et reconsidère le statut de l’œuvre. Il aborde les questions d’environnement, de territoire et de «minorité»

Le travail de Laurence Broydé revisite les formes artistiques à la frontière de l’art, du design et reconsidère le statut de l’œuvre. Il aborde les questions d’environnement, de territoire et de «minorité»

.

Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-11 par Flers agglo