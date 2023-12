Spectacle « Banane et Cie » Espace culturel du Houlme Briouze Catégories d’Évènement: Briouze

Orne Spectacle « Banane et Cie » Espace culturel du Houlme Briouze, 22 décembre 2023, Briouze. Briouze Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 18:30:00

fin : 2023-12-22 de la compagnie Théâtre avec un nuage de lait

Comme tout conte fait, il était une fois. Une baguette, une clochette, M. Ploc se réveille. Deux petites cornes, de grands yeux, et hop, le bout de son nez sort de sa cafetière rouge à pois blancs. Intimidé, M. Ploc ose un petit coucou de la patte. Une baguette, une clochette, le Grand Fénéon se réveille. Avec lui c’est une autre histoire, il habite dans une banane, une banane au clair de lune

de 2 à 6 ans gratuit

sur inscription.

Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie

Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie

Espace culturel du Houlme Briouze Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briouze/