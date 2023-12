Exposition de dessins de Mathilde Delamare Espace culturel du Houlme Briouze, 3 novembre 2023, Briouze.

Briouze Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-11-03

fin : 2023-12-30

Passionnée par le dessin et la nature depuis toute petite, Mathilde Delamare est également une grande amoureuse du fantastique, du mystique et de la symbolique. Elle combine donc depuis toujours dans ses créations, animaux réels et fantastiques, végétaux et minéraux, spiritualité et symboles..

Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par Flers agglo