Exposition Transpalette de Jill Guillais et du Cap’ado de Briouze Espace culturel du Houlme Briouze, 27 octobre 2023, Briouze.

Briouze,Orne

Le projet Transpalette est rythmé en 2 temps : inspiration et expérimentation pendant un mini camp d’été au lac de la Dathée puis expiration, celui de la réalisation d’œuvres et de leur exposition à l’Espace culturel du Houlme. 30 jeunes du Cap’ado de Briouze ont partagé cette expérience créative, entre vie en communauté et pratiques artistiques en présence de l’artiste Jill Guillais. @TeamTranspalette

2Angles, Drac “La culture s’anime en Normandie”, Familles rurales de Briouze.

Vendredi 2023-10-27 fin : 2023-11-04 . .

Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie



The Transpalette project is divided into 2 phases: inspiration and experimentation during a mini summer camp at Lac de la Dathée, followed by the production of works and their exhibition at the Espace culturel du Houlme. 30 young people from the Cap?ado de Briouze shared this creative experience, combining community life and artistic practice in the presence of artist Jill Guillais. @TeamTranspalette

2Angles, Drac ?La culture s?anime en Normandie?, Familles rurales de Briouze

El proyecto Transpalette se divide en 2 fases: inspiración y experimentación durante un mini campamento de verano en el Lac de la Dathée, seguido de la producción de obras de arte y su exposición en el Espace culturel de Le Houlme. 30 jóvenes de Cap?ado en Briouze compartieron esta experiencia creativa, combinando vida comunitaria y práctica artística en presencia de la artista Jill Guillais. @TeamTranspalette

2Angles, Drac ?La culture s?anime en Normandie?, Familles rurales de Briouze

Das Transpalette-Projekt besteht aus zwei Phasen: Inspiration und Experimentieren während eines Mini-Sommercamps am Lac de la Dathée und dann das Auslaufen, die Realisierung der Werke und ihre Ausstellung im Espace culturel du Houlme. 30 Jugendliche des Cap?ado de Briouze teilten diese kreative Erfahrung zwischen Gemeinschaftsleben und künstlerischer Praxis in Anwesenheit der Künstlerin Jill Guillais. @TeamTranspalette

2Angles, Drac ?La culture s?anim en Normandie?, Familles rurales de Briouze (Landfamilien in Briouze)

Mise à jour le 2023-09-14 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité