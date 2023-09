Fête de la science : « Rendez vous avec un·e chercheur·se » Espace culturel du Houlme Briouze, 14 octobre 2023, Briouze.

Briouze,Orne

« Rendez vous avec un·e chercheur·se » : Naomi Strikar-Rodriguez, doctorante au Laboratoire Identité et Subjectivité

Comment habiter le Monde ?

Que signifie « Bâtir, Habiter, Penser » ? Nous nous interrogerons ensemble, à travers une parole libre et ouverte à tous, sur les grandes philosophies du XXème siècle qui nous permettent de soulever la question : que signifie, pour un être humain, se sentir à sa place dans un lieu ? A l’heure où la technique semble menacer la nature et mettre en péril la vie sur terre, nous avons besoin de redécouvrir le fait que nous sommes un être-au-monde.

2023-10-14 10:30:00 fin : 2023-10-14 . .

Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie



« Rendezvous with a researcher: Naomi Strikar-Rodriguez, PhD student at the Identity and Subjectivity Laboratory

How do we inhabit the world?

What does it mean to « Build, Inhabit, Think »? Together, in a free and open discussion, we’ll look at the great philosophies of the 20th century, which enable us to raise the question: what does it mean for a human being to feel at home in a place? At a time when technology seems to be threatening nature and life on earth, we need to rediscover the fact that we are a being-in-the-world

» Conozca a una investigadora: Naomi Strikar-Rodriguez, doctoranda del Laboratorio de Identidad y Subjetividad

¿Cómo habitamos el mundo?

¿Qué significa « Construir, Vivir, Pensar »? Juntos, en un debate libre y abierto, repasaremos las grandes filosofías del siglo XX, que nos permiten plantear la pregunta: ¿qué significa para un ser humano sentirse a gusto en un lugar? En un momento en que la tecnología parece amenazar la naturaleza y poner en peligro la vida en la Tierra, necesitamos redescubrir el hecho de que somos un ser-en-el-mundo

« Rendezvous mit einer Forscherin: Naomi Strikar-Rodriguez, Doktorandin am Laboratoire Identité et Subjectivité (Laboratorium für Identität und Subjektivität)

Wie bewohnen wir die Welt?

Was bedeutet « Bauen, Wohnen, Denken »? Wir werden uns gemeinsam, durch ein freies und für alle offenes Wort, nach den großen Philosophien des 20. Jahrhunderts fragen, die es uns ermöglichen, die Frage aufzuwerfen: Was bedeutet es für einen Menschen, sich an einem Ort zu Hause zu fühlen? In einer Zeit, in der die Technik die Natur zu bedrohen und das Leben auf der Erde zu gefährden scheint, müssen wir die Tatsache wiederentdecken, dass wir ein In-der-Welt-Sein sind

