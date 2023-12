Les Foulées du Mingot #15 Espace Culturel du Doué Cugand, 28 janvier 2024, Cugand.

Les Foulées du Mingot #15 Dimanche 28 janvier 2024, 08h00 Espace Culturel du Doué sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T08:00:00+01:00 – 2024-01-28T14:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T08:00:00+01:00 – 2024-01-28T14:00:00+01:00

L’association A.M.A.(Athlétisme Mingot Association) organise sa 15ème édition des “Foulées du Mingot” sur les bords de Sèvre, le 28 janvier 2024.

Au programme :

– course Trail L’épicier de la ferme 37km : départ 7h45 course pour les catégories de juniors à master (Barriere horaire, voir règlement) COMPLET

– course Trail La Essarbois 27 km : départ 8h15 course pour les catégories de juniors à master. Barriere horaire, voir règlement) COMPLET

– course Trail La C3P 17Km : départ 8h45 course pour les catégories de juniors à master. Barriere horaire, voir règlement) COMPLET

– course Trail La Méo 10Km : départ 9h15 course pour les catégories de juniors à master COMPLET

-Marche Nordique chronométrée La Brochard 17Km : départ 9h30 marche pour les catégories de cadets à master licenciés

-Virée Nordique La Crédit Mutuel Océan 10Km allure libre: départ 9h35 Epreuve ouverte à tous (avec autorisation parentale pour les mineurs).

-2Km : départ 11h15 course pour les catégories de Minimes à Benjamins (2009 à 2012)

-1Km : départ 11h30 course pour la catégorie poussins (2013 à 2014)

-1Km : départ 11h40 course pour la catégorie d’éveil athlétisme (2015 à 2017)

Un euro sur chaque dossard sera reversé à CAP POUR LA VIE qui se mobilise pour la lutte contre le cancer.

Retrait des dossards :

Le retrait des dossards s’effectuera : – Soit le vendredi 26 janvier de 12h00 à 19h00 chez notre partenaire

– Soit le samedi 27 janvier à l’ESPACE CULTUREL DU DOUE entre 10h/12h et 14h/18h.

-Soit le dimanche 28 janvier à partir de 7h00 à l’ESPACE CULTUREL DU DOUE.

Les dossards du 10Km Virée Nordique et des courses enfants seront distribués uniquement le jour de la course.

Les coureurs et marcheurs chronométrés devront IMPERATIVEMENT se munir d’une pièce d’identité ou de leur licence

(pour les licenciés).

Plus d’infos : www.lesfouleesdumingot.fr

Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesfouleesdumingot.fr »}] [{« link »: « http://www.lesfouleesdumingot.fr »}]

AMA Cugand

adobe stock