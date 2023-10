Super Loto organisé par Cugand Solidarité – 2023 Espace Culturel du Doué Cugand Catégories d’Évènement: Cugand

Vendée Super Loto organisé par Cugand Solidarité – 2023 Espace Culturel du Doué Cugand, 19 novembre 2023, Cugand. Super Loto organisé par Cugand Solidarité – 2023 Dimanche 19 novembre, 13h00 Espace Culturel du Doué Tout public. 3€ la carte, 15€ les 6 + 1 gratuite, 20 € les 10 cartes Cugand Solidarité organise un super loto le Dimanche 19 novembre 2023 l’Espace Culturel du Doué. Ouverture des portes à 13h. Début à 14h Bon d’achat de 700€

Cave à vin

Tablette

Tireuse à bière

Cafetière

Enceinte bluetooth + nombreux lots Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « cugandsolidarite@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cugand solidarité Adobe Stock Détails Catégories d'Évènement: Cugand, Vendée Autres Lieu Espace Culturel du Doué Adresse Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Ville Cugand Departement Vendée

