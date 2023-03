La Godillotte #2 par les Godillots du Mingot Espace Culturel du Doué Cugand Catégories d’Évènement: Cugand

Vendée

La Godillotte #2 par les Godillots du Mingot Espace Culturel du Doué, 16 avril 2023, Cugand. La Godillotte #2 par les Godillots du Mingot Dimanche 16 avril, 08h00 Espace Culturel du Doué ouvert à tous. Tarif = 6 euros, Gratuit pour les enfants de – 12 ans L’association les Godillots du Mingot de Cugand organise pour la seconde année, une randonnée pédestre « la godillotte », le dimanche 16 avril 2023. Au programme : Randonnée pédestre de 8 km

Randonnée pédestre de 13 km

Randonnée pédestre de 19 km Accueil à partir de 7h45 – Départ de 8h à 10h à l’Espace Culturel du Doué

Plus d’infos : https://godillotsmingot.wixsite.com/godillots-du-mingot Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « godillots.mingot@orange.fr »}] [{« link »: « https://godillotsmingot.wixsite.com/godillots-du-mingot »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T08:00:00+02:00 – 2023-04-16T10:00:00+02:00

2023-04-16T08:00:00+02:00 – 2023-04-16T10:00:00+02:00 les godillots du MIngot Association Les Godillots du Mingot

Détails Catégories d’Évènement: Cugand, Vendée Autres Lieu Espace Culturel du Doué Adresse Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Ville Cugand Departement Vendée Lieu Ville Espace Culturel du Doué Cugand

Espace Culturel du Doué Cugand Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugand/

La Godillotte #2 par les Godillots du Mingot Espace Culturel du Doué 2023-04-16 was last modified: by La Godillotte #2 par les Godillots du Mingot Espace Culturel du Doué Espace Culturel du Doué 16 avril 2023 Cugand Espace Culturel du Doué Cugand

Cugand Vendée