Vide grenier par l’association l’APE de Cugand Espace Culturel du Doué, 2 avril 2023, Cugand. Vide grenier par l’association l’APE de Cugand Dimanche 2 avril, 08h00 Espace Culturel du Doué ouvert à tous. Réservation. Intérieur : 10 € l’emplacement de 2 m (1m60 de table) / Extérieur : 6 € l’emplacement de 2 m, nu (sans repli possible) L’APE de L’Ecole Jean Moulin de Cugand organise un vide grenier, le dimanche 2 avril 2023 à l’Espace Culturel du Doué Restauration et boissons sur place ! Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « videgrenier@ecolejeanmoulin.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 0780974076 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

