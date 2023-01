Théâtre jeunes par Le petit Théâtre Cugandais – 2023 Espace Culturel du Doué Cugand Catégories d’Évènement: Cugand

Vendée

Théâtre jeunes par Le petit Théâtre Cugandais – 2023 Espace Culturel du Doué, 20 janvier 2023, Cugand. Théâtre jeunes par Le petit Théâtre Cugandais – 2023 20 – 22 janvier Espace Culturel du Doué Les jeunes du Petit Théâtre Cugandais vous présenteront la pièce « Les contes de l’à peu près et compagnie ». Le 20 et 21 janvier à 20h30 et le dim. 22 janvier à 15h, à l’Espace Culturel du Doué. Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire Les jeunes du Petit Théâtre Cugandais vous présenteront la pièce « Les contes de l’à peu près et compagnie » de Johann Corbard. Le vend. 20 et sam. 21 janvier à 20h30 et le dim. 22 janvier à 15h, à l’Espace Culturel du Doué. Mise en scène par Coraline Arnaud Venez nombreux passer un bon moment de détente ! A partager en famille ! + d’infos : sur le Facebook de l’association Le Petit Théâtre Cugandais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:30:00+01:00

2023-01-22T17:00:00+01:00 Le petit Théâtre Cugandais

Détails Catégories d’Évènement: Cugand, Vendée Autres Lieu Espace Culturel du Doué Adresse Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Ville Cugand lieuville Espace Culturel du Doué Cugand Departement Vendée

Espace Culturel du Doué Cugand Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugand/

Théâtre jeunes par Le petit Théâtre Cugandais – 2023 Espace Culturel du Doué 2023-01-20 was last modified: by Théâtre jeunes par Le petit Théâtre Cugandais – 2023 Espace Culturel du Doué Espace Culturel du Doué 20 janvier 2023 Cugand Espace Culturel du Doué Cugand

Cugand Vendée