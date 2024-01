YVES DUTEIL ESPACE CULTUREL DU CROUZY Boisseuil, jeudi 4 avril 2024.

Des chansons comme Le petit pont de bois ou La tarentelle nous l’ont fait connaître et ont laissé dans l’imaginaire populaire le portrait d’un troubadour plus que d’un chanteur engagé. Yves Duteil est aussi un chanteur concerné , concerné par l’époque dans laquelle il vit. Touché par de grandes causes humanitaires, comme par la fragilité de notre environnement, il aborde aujourd’hui, par sa poésie, des sujets en prise avec l’actualité et le réel. Pour ses dernières chansons, il a su également s’entourer d’artistes tels que Véronique Sanson ou Art Mengo. Avec le temps, Yves Duteil a gagné une maturité qui lui va bien.

Tarif : 45.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL DU CROUZY Le Bourg 87220 Boisseuil 87