CONTE DE LA LOUVE BLANCHE DU MESNIL PAR LA SOCIETE D’HISTOIRE DU CHATELET-EN-BRIE

La Société d’histoire du Chaâtelet-en-Brie (SHCB) aime à raconter l’histoire de la commune à travers des lieux, des édifices, des personnages, ou des événements marquants, ayant jalonné le passé, proche ou lointain, de notre village.

Voici le conte que l’on pouvait se raconter le soir à la veillée, dans les maisons et les fermes du Châtelet-en-Brie : « La louve blanche du Mesnil ».

Il était une fois, une ferme, la plus ancienne du Châtelet, dont il ne reste plus aujourd’hui qu’une petite maison. Elle s’appelait la ferme du Mesnil ou « le manoir ». Elle se situait dans la plaine à la sortie du village, sur la droite en allant vers Montereau. Non loin de ce manoir se dressait un grand bâtiment qu’on appelait « la maladerie » ou maladrerie…

Le château des dames est municipal depuis 1999. On peut flâner dans son parc. On y trouve également une médiathèque, une salle de spectacles et une maison des associations.

