Théâtre « Danton, les derniers jours du lion » Samedi 16 septembre, 17h00

Par The Big cat Compagny.

France – Novembre 1793 Après quelques mois de retrait du jeu politique, en plein cœur de la Révolution, Danton revient à Paris. Entouré de Desmoulins et ses amis, il veut infléchir la politique de terreur menée par Robespierre et le comité de salut public. Mais les amitiés et les alliances d’hier ont changé, les enjeux aussi … DANTON, Les Derniers Jours du Lion, c’est vivre les ultimes semaines de Danton, de Robespierre, de Desmoulins… C’est plonger dans leur intimité. C’est redonner toute leur jeunesse à ces personnages devenus des légendes

Espace culturel du château des Dames : médiathèque 4 rue du 19 mars 1962 77820 Le Châtelet-en-Brie Le Châtelet-en-Brie 77820 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.mediatheque-le-chatelet-en-brie.net/ Le château des dames est municipal depuis 1999. On peut flâner dans son parc. On y trouve également une médiathèque, une salle de spectacles et une maison des associations accès PMR.

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Julien Schwartz