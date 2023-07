Atelier de calligraphie Espace culturel du château des Dames : médiathèque Le Châtelet-en-Brie, 16 septembre 2023, Le Châtelet-en-Brie.

Atelier de calligraphie Samedi 16 septembre, 14h30 Espace culturel du château des Dames : médiathèque sur inscription

Stage d’initiation à la calligraphie latine:

-présentation de cette activité

-manipulation de la plume et de l’encre

-apprentissage de quelques lettres, un peu d’entraînement

-lettres concernant les prénoms des participants

réalisation d’un marque-page au nom des participants

Durée : 2 heures

Atelier animé par Jacqueline Liron, calligraphe.

Espace culturel du château des Dames : médiathèque 4 rue du 19 mars 1962 77820 Le Châtelet-en-Brie Le Châtelet-en-Brie 77820 Seine-et-Marne Île-de-France 0164383352 http://www.mediatheque-le-chatelet-en-brie.net/ https://www.facebook.com/serviceculturelduchateletenbrie [{« type »: « phone », « value »: « 0164383352 »}] Le château des dames est municipal depuis 1999. On peut flâner dans son parc. On y trouve également une médiathèque, une salle de spectacles et une maison des associations accès PMR. parking gratuit en face.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

procalligraphia