TOURETTE Espace culturel du Bois Fleuri – Lormont Lormont, 15 novembre 2023, Lormont.

TOURETTE Mercredi 15 novembre, 19h00 Espace culturel du Bois Fleuri – Lormont Tarifs 6,5 € et 3 €. Réservation conseillée

Elle en a assez de rester chez elle, assez de regarder la télévision. Elle a vu l’annonce pour le casting « Danse comme une star ». Alors contre vents et marées, malgré et avec sa différence, elle va danser. Tourette est le portrait d’Harmonie, atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. C’est aussi le cri de révolte et de vitalité d’une jeune fille qui aspire à trouver sa place.

Dans le cadre du festival Hors Jeu En Jeu.

Par la Compagnie Joli Mai (mise en scène Félicie Artaud), en partenariat avec la Ville de Lormont et la Ligue de l’Enseignement de la Gironde.

Espace culturel du Bois Fleuri – Lormont Place du 8 mai 1945, 33310 Lormont Lormont 33310 Vieux Lormont Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T19:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00